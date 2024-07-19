Жители деревни Зубцово провели субботник рядом с библиотекой

Жители деревни Зубцово, вооружившись перчатками, граблями, лопатами и тележками, решили помочь родной библиотеке и убрать прилегающую территорию. Также с уборкой территории решили помочь сотрудники администрации Богородского округа.

Сегодня здание библиотеки — это не только место хранения книг, но и информационный центр, в стенах которого протекает общественная жизнь. Помимо читального зала, здесь и кружок рукоделия, и организация активностей для ребят, и занятия для участников «Активного долголетия». А после того как жителям провели газ и численность местного населения увеличилась, более остро встал вопрос об организации места для культурного общественного досуга.

Восстанавливать здание библиотеки начали еще два года назад в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». За два года были проведены работы по укреплению фундамента и обновлению кровли. Произведен монтаж систем электроснабжения, установлены новые окна. Все этапы восстановительных работ контролирует заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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