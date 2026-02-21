Жители деревни Бордуки готовятся поздравить фельдшера с профессиональным праздником

В деревне Бордуки живет и работает настоящий герой — фельдшер Вера Витка. 21 февраля она будет отмечать свой профессиональный праздник, и благодарные пациенты уже готовятся поздравить своего любимого медика.

Для местных жителей Вера стала больше, чем просто врачом. Она — семейный доктор, к которому обращаются с любой бедой. За шесть лет работы в Бордуках фельдшер стала близким другом для многих семей.

Вера принимает пациентов в фельдшерско-акушерском пункте, назначает лечение, оформляет больничные и справки. Она помогает получить льготные лекарства, проводит вакцинацию, заботится о новорожденных и навещает на дому тех, кому трудно прийти в ФАП.

Ни снег, ни мороз не становятся преградой для Веры. Она готова преодолевать сугробы, чтобы оказать помощь. Ее работа требует не только глубоких медицинских знаний, но и огромного любящего сердца. Жители Бордуков отмечают, что Вера Витка каждый день демонстрирует эти качества.