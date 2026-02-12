Жители деревни Бочевино получат возможность газифицировать дома

В деревне Бочевино городского округа Воскресенск жители теперь могут подавать заявки на подключение газа по Президентской программе «Социальная газификация». Газопроводы до границ домовладений будут подведены бесплатно.

Осенью 2025 года Мособлгаз проложил в населенном пункте более двух километров газораспределительных сетей. В конце января была выполнена врезка газопровода высокого давления и пусконаладка газорегуляторного пункта.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн через:

* Личный кабинет Мособлгаза (https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map); * портал Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/stages/dogasification); * Региональный портал государственных и муниципальных услуг РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/).

Для подачи заявки потребуются следующие документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство или выписка из ЕГРН на земельный участок и на дом. Если недвижимость находится в долевой собственности, дополнительно необходимо согласие на газификацию от всех дольщиков.