Жители Чехова встретятся с представителем «Мособлгаза» для обсуждения вопросов газификации

В городе Чехов состоится встреча жителей с заместителем генерального директора АО «Мособлгаз» Олегом Тараненко и профильными специалистами. Встреча будет посвящена вопросам газификации, техобслуживанию и эксплуатации газового оборудования.

Мероприятие запланировано на четверг, 16 июля 2026 года, в 16:00 во Дворце спорта «Олимпийский» по адресу: город Чехов, улица Полиграфистов, дом 30.

Если у вас есть вопросы по газификации или эксплуатации газового оборудования, отправьте сообщение на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru до 12:00 15 июля 2026 года. Укажите, пожалуйста, свои фамилию, имя и отчество, а также населенный пункт. На встрече вы сможете получить исчерпывающий ответ на ваш вопрос.