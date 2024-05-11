Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 01:14 Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ Телеканал «360»

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Сотни цветов возложили жители Чехова к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших у мемориала Воин-освободитель на Чеховском кладбище

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что из 35 тысяч населения Лопасни, практически 10 тысяч ушли на фронт. Он добавил, что в один ряд с ветеранами Гражданской войны встали 17-летние мальчишки, которые недавно закончили школу

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Юнармейцы, спортсмены, ветераны военной службы, сотрудники администрации муниципалитета и другие жители городского округа Чехов почтили память бойцов Великой Отечественной войны. На торжественное мероприятие на бульвар воинской славы в центре Чехова приехал участник тех сражений, ветеран Алексей Юдин.

«Только могу представить, посмотреть в кино, послушать ветеранов. Здесь стояли насмерть. Земля горела. О тех, не вышедших из боя мы будем помнить вечно», — поделился депутат Совета депутатов Денис Лебедев.

Имена героев, погибших за Отечество, начертаны на мемориале Воин-освободитель на Чеховском кладбище. Здесь прошла панихида обо всех героях, не вернувшихся с полей сражений. Ее провел благочинный церквей Чеховского округа, священник Константин Александров. Цветы и венки легли к подножию величественного монумента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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