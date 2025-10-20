Жители Чехова создали аллею «Отцовский парк»

День отца ежегодно празднуется в России в третье воскресенье октября. Около 150 жителей Чехова вместе с семьями в честь этого события высадили 80 деревьев.

Глава Чехова Михаил Собакин вместе с жителями, ветеранами специальной военной операции, духовенством и активной молодежью посадили аллею сосен и кленов вблизи набережной реки Теребенки.

«Вместе с детьми мы высадили деревья, которые станут символом заботы, ответственности и преемственности поколений. Пусть каждый клен, посаженный сегодня, напоминает нам: быть отцом — значит быть рядом, воспитывать, защищать и передавать своим детям самое главное — любовь к жизни и к своей семье, к своему краю и своей Родине», — подчеркнул руководитель муниципалитета.