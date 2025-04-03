Жители Чехова присоединятся к акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате

В 2025 году памятное шествие состоится в онлайн-формате. Жители городского округа Чехов традиционно присоединятся к мероприятию на сайте Бессмертного полка .

Цель патриотической акции — сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. Тех, кто сражался тогда, с каждым годом остается все меньше. Именно потомки, родственники, дети и внуки ветеранов, должны свято чтить память о них.

Шествия с портретами не будет, но каждый может рассказать об истории родственника на сайте полка. В прошлом году акцию также провели онлайн. Горожане размещали портреты героев на автомобилях, окнах домов и в социальных сетях.

Каждый в стране должен знать историю России, бережно хранить ее и передавать подрастающему поколению. Именно в этом основной посыл «Бессмертного полка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.