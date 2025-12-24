Жители Чехова присоединились к акции «Елка желаний»

С 2018 года проходит благотворительная акция «Елка желаний», которая направлена на исполнение новогодних желаний детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В этом году на главной елке Чехова оказалось более 80 открыток с пожеланиями детей.

В преддверии новогодних праздников «Движение Первых» при поддержке Росмолодежи запустило акцию, которая ежегодно охватывает всю Россию и объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. В ней приняли участие глава округа Михаил Собакин, представители администрации, депутаты, сотрудники силового блока и правоохранительных органов, а также члены партии «Единая Россия», предприниматели и неравнодушные жители муниципалитета.

«В этом году в снятых мной шариках пожелания семилетней Пелагеи, которая мечтает о фирменном костюме „Витязь“ команды Александра Поветкина. Сестра с братом Дарья и Даниил пожелали VR очки и кольцевую лампу, а 13-летняя Оля — мобильный телефон. В канун Нового года их мечты обязательно исполнятся. Не описать словами эмоции ребят, когда они вдруг получают подарки, загаданные под елкой. Для них это всегда чудо и праздник, который мы с удовольствием дарим каждый год», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.