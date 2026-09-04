Жители Чехова отметят День города 5 сентября

В этом году исполняется 72 года со дня основания города. Праздник охватит почти все площадки в Чехове.

По традиции празднование начнется с молебна в Анно-Зачатьевском храме и возложения цветов к памятникам Антону Чехову и мемориалу «Танк». Торжественно откроют памятную доску ветеранам боевых действий в Афганистане, локальных войнах и военных конфликтах. В сквере у Дворца культуры «Дружба» состоится открытие памятника «Военным строителям».

Центральной площадкой праздника станет городской парк культуры и отдыха, где гостей ждет лагерь реконструкторов, мастер-классы и насыщенная концертная программа. Активности пройдут также на набережной реки Теребенка, в лесопарке «Губернский лес», на «Рябиновом» бульваре, в сквере микрорайона Венюково, во Дворце спорта «Олимпийский» и на стадионе «Химик». Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» представит отдельную праздничную программу.

На стадионе «Гидросталь» пройдет большой спортивный праздник с мастер-классами от известных футболистов и матчем между сборной Чехова и звездами эстрады «Забей». Вечером в Ледовом центре состоится концерт с участием российских звезд, главной из которых станет группа «Градусы». Вход на мероприятие осуществляется строго по бесплатным билетам. В течение дня по городу будут работать локации с ярмарками, фудкортами.

5 сентября изменится движение общественного транспорта. Также ограничат движение на нескольких улицах. Подробности можно узнать на сайте администрации Чехова.

Безопасность в этот день будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, Народной дружины и частных охранных предприятий. Запуск беспилотных летательных аппаратов без специальных разрешений запрещен.