Жители Бронниц и Раменского округа приглашены на диспансеризацию

Жители городского округа Бронницы и Раменского округа смогут проверить свое здоровье в рамках Единого дня диспансеризации. Мероприятие пройдет 18 июля в Бронницкой поликлинике с 9:00 до 13:00.

В программу первого этапа диспансеризации войдут: общий анализ крови, осмотр терапевта и офтальмолога, электрокардиография, флюорография (или рентген). Также будут проведены экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина, измерено внутриглазное давление.

Регулярные профилактические осмотры помогают выявить хронические неинфекционные заболевания и факторы риска их развития на ранних стадиях. По итогам первого этапа врач определит группу здоровья. При наличии показаний пациент получит направление на второй, углубленный этап обследования.

Диспансеризация проводится для граждан от 18 до 39 лет раз в три года, а для пациентов старше 40 лет — ежегодно. Предварительная запись не требуется, пройти обследование можно в порядке живой очереди.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты осмотра можно получить у лечащего врача, терапевта или в личном кабинете на портале госуслуг.