Жители Богородского округа навестили раненых военнослужащих в госпитале

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Молодогвардейцы и депутаты поздравили солдат с Днем ветерана боевых действий. Также они передали гуманитарную помощь бойцам и пожелали скорейшего выздоровления.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Гусев передал специальный бандаж, ортез и эспандеры для разработки кистей для бойцов, проходящих период восстановления в медицинском учреждении. Также муниципальный депутат Павел Ермилов поблагодарил солдат за службу и героизм.

«Ко Дню ветеранов боевых действий, который отмечается ежегодно 1 июля, вручил все необходимое участникам специальной военной операции. Хочу пожелать всем защитникам Родины крепкого здоровья и благополучия», — сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Гусев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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