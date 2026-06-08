Жители Белоозерского отметили юбилей города

Мероприятие в честь 65-летия города состоялось 6 июня в сквере «Березовая роща». Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил жителей и вручил заслуженные награды.

Алексей Малкин отметил, что 65 лет назад здесь заложили первый дом для инженеров, испытателей, ученых и рабочих, чья жизнь с первых дней оказалась связана с небом. Одним из символов Белоозерского стал самолет МиГ-23БК — это память о тех, кто посвятил себя служению Родине.

За прошедшие годы город расцвел и стал комфортным для жизни, но главное — сохранил особый характер людей, которые умеют работать, строить, поддерживать друг друга и искренне любить свою малую родину.

Глава муниципалитета пожелал жителям крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо родного города. Праздник прошел в теплой и душевной атмосфере.​​