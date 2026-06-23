Жители Балашихи смогут проверить состояние здоровья в городском парке

27 июня в парке «Пехорка» в Балашихе организуют выездную диагностику здоровья для взрослых жителей. Обследование пройдет с 10:00 до 14:00 и включит базовые медицинские процедуры и тестирование.

Площадкой для приема станет парк «Пехорка», где будет развернут мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Жители округа старше 18 лет смогут пройти первичное обследование и получить консультацию специалистов. Врачи проведут анкетирование, измерят основные показатели организма и при необходимости дадут рекомендации для дальнейшего обращения в поликлинику.

В рамках приема будут доступны антропометрия, измерение артериального давления, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиограмма и проверка внутриглазного давления. Также предусмотрен осмотр терапевта, который оценит общее состояние здоровья.

Отдельно в парке организуют анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Его проведут специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом с использованием передвижного медицинского комплекса.

Жителям необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Без этих документов пройти обследование будет невозможно.

Как сообщили организаторы, подобные выездные проверки продолжатся в начале июля. Следующая точка работы мобильного пункта запланирована на 4 июля в парке «Пестовский».

«Мы видим высокий интерес жителей к таким форматам обследования. Это позволяет выявлять риски на ранней стадии и вовремя направлять людей к врачам», — отметили в медицинской службе округа.