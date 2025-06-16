Жители Балашихи смогут пройти диспансеризацию в передвижном медпункте

Бесплатная диспансеризация пройдет в передвижном фельдшерско-акушерском пункте в Балашихе. Мероприятия организуют 21 июня в парке «Пехорка» и 28 июня в парке «Пестовский».

Посетители смогут пройти комплекс диагностических процедур, включая анкетирование, измерение роста и веса, проверку артериального давления, анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиограмму, измерение внутриглазного давления, консультацию терапевта и оценку сердечно-сосудистых рисков. Эти меры помогают выявить возможные проблемы со здоровьем на ранних стадиях и своевременно начать профилактику или лечение.

Для прохождения диспансеризации необходимо принести с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Мобильные медицинские пункты регулярно работают в Балашихе, предоставляя жителям удобную возможность позаботиться о своем здоровье. Такие акции способствуют ранней диагностике заболеваний и формированию культуры профилактики.