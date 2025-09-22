Жители Балашихи провели субботник на территории исторической усадьбы Горенки

В Балашихе состоялся общегородской субботник, участниками которого стали волонтеры и активные жители округа. Мероприятие прошло на территории исторической усадьбы Горенки — добровольцы навели порядок в парке, собрали мусор, а также очистили аллеи от сухих ветвей и опавшей листвы.

После завершения работ для всех желающих организовали бесплатную экскурсию по усадьбе. Гости получили уникальную возможность узнать интересные факты о ее бывших владельцах и о значимых экспонатах, хранящихся в ее стенах.

История усадьбы Горенки насчитывает более двух столетий. За это время она принадлежала известным дворянским семьям. В разные времена там также находились бумажно-прядильная фабрика, исполком, госпиталь, детский дом и областной санаторий. Сегодня так проводят реставрацию, благодаря чему уникальный архитектурный ансамбль постепенно возвращает свое первоначальное величие и становится важным объектом культурного наследия Балашихи.