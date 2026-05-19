Жители Балашихи передали тысячи предложений в народную программу

В Московской области запустили новый формат сбора предложений жителей для Народной программы на ближайшие пять лет. В Балашихе и Реутове планируют провести более 10 тысяч встреч в трудовых коллективах.

В Подмосковье начали использовать «программные мастерские» как способ прямого общения с работниками предприятий. Через такие встречи власти собирают предложения для формирования Народной программы «Единой России». По данным регионального отделения партии, жители уже направили около 40 тысяч инициатив.

Одной из первых площадок стал АО «345 механический завод» в Балашихе. Здесь сотрудники предприятия обсудили с представителями власти вопросы благоустройства, транспорта и городской инфраструктуры. В обсуждении участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Сегодня народная программа, которая формируется на основе наказов, позволяет системно решать задачи развития территории и привлекать финансирование. Впереди еще много работы для Балашихи, и мы рассчитываем на изменения», — сказал Сергей Юров.

Работники завода также оценили новый формат общения с властью. Он позволил напрямую задать вопросы и получить разъяснения по темам медицины, образования, ЖКХ и благоустройства.

«Формат удобный. Когда есть возможность обратиться напрямую, проще обсудить все вопросы и получить ответы от специалистов», — отметила директор по качеству и сертификации Ирина Смелкова.

После обсуждения участники ознакомились с производственными участками предприятия. Им показали оборудование, которое приобрели за счет региональной субсидии. По словам представителей завода, модернизация помогла увеличить объемы выпуска и улучшить условия труда.