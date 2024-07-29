Военнослужащих в Балашихе наградили медалями и грамотами ко Дню ВМФ

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

День Военно-морского флота отпраздновали в городском округе Балашиха. По этому случаю медалями и грамотами наградили военнослужащих части № 65257.

Торжественное мероприятие прошло в сквере Славы Российского Флота в микрорайоне Купавна. Приглашенными гостями на мероприятии были депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков и председатель муниципального совета депутатов Геннадий Попов.

Вячеслав Фомичев за вклад в укрепление и развитие обороноспособности страны наградил благодарственными письмами Госдумы Российской Федерации и памятными медалями «За заслуги» представителей войсковой части № 65257.

В конце программы гостей ждал концерт. На сцене выступила солистка вокальной школы «Бельканто» из Дома культуры «Кучино» Наталья Лисицына, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов певец Сергей Новиков и поэт Михаил Подлипалин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте