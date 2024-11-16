Жители аварийных домов в Котельниках получили квартиры в ЖК «Парковый»

Администрация Котельников провели выездной прием жителей в Доме культуры «Белая дача». Участникам встречи рассказали про реконструкцию теплосетей и переселение из аварийного жилья. Жильцы некоторых домов уже получили квартиры в микрорайоне «Парковый».

Первый этап переселения из микрорайонов Белая Дача и Ковровый завершен, рассказали специалисты администрации. Новые квартиры выдали в микрорайоне «Парковый», который продолжает развиваться. Дом № 29 в Ковровом микрорайоне попадает под вторую волну переселения, которая пройдет в 2026–2028 годах.

В выездном приеме принял участие глава округа Михаил Соболев, который недавно вступил в должность, а также его заместители и представители городских спецслужб.

Не менее важный вопрос, который волновал жителей, — отопление в многоквартирных домах. Они жаловались на понижение температуры из-за ремонта на трубопроводе. Специалисты отметили, что все наладки и испытания завершены. Теплосеть диаметром 700 мм введена в эксплуатацию и работает в полном объеме.

Затронули и благоустройство Кузьминского лесопарка. Подрядчик завершил первый этап благоустройства. Ко второму планируют приступить после решения вопроса финансирования с учетом программы по модернизации сетей теплоснабжения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».