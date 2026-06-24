Жители 9 аварийных домов Ленинского округа готовятся к новоселью

Жители аварийного МКС в Ленинском городском округе получили ключи от новых квартир в современном ЖК. Всего на территории округа признаны аварийными 12 домов, девять из которых планируется расселить в 2026 году.

Ключи жители аварийных МКД получили по Народной программе «Единой России». Она охватывает важные направления, которые касаются жилищного вопроса: в том числе и расселение непригодного жилья.

«Мы очень рады, что наконец мы получили, и надеемся, что пять домов, которые еще не расселили, тоже получат в скором времени. <… > Конечно [квартира] хорошая. Конечно, все сделано. Ничего не нужно делать. Кондиционер, все чистенько. Конечно, понравилось», — поделилась жительница Ленинского округа Светлана Колымина.

Помимо Светланы ключи от новых квартир получили еще шесть семей из аварийного дома. Далеко уезжать не придется, жилой комплекс расположен в том же муниципалитете.