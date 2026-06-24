Жители 9 аварийных домов Ленинского округа готовятся к новоселью
Жители аварийного МКС в Ленинском городском округе получили ключи от новых квартир в современном ЖК. Всего на территории округа признаны аварийными 12 домов, девять из которых планируется расселить в 2026 году.
Ключи жители аварийных МКД получили по Народной программе «Единой России». Она охватывает важные направления, которые касаются жилищного вопроса: в том числе и расселение непригодного жилья.
«Мы очень рады, что наконец мы получили, и надеемся, что пять домов, которые еще не расселили, тоже получат в скором времени. <… > Конечно [квартира] хорошая. Конечно, все сделано. Ничего не нужно делать. Кондиционер, все чистенько. Конечно, понравилось», — поделилась жительница Ленинского округа Светлана Колымина.
Помимо Светланы ключи от новых квартир получили еще шесть семей из аварийного дома. Далеко уезжать не придется, жилой комплекс расположен в том же муниципалитете.
«На сегодняшний день у нас 12 домов в расселении, и на каждым из этих домов — свой застройщик, инвестпрограмма составлена и соответственно определены сроки расселения. <… > Сегодня все жители, которые уже получили квартиры, у них с документами полная готовность. Те жители, которые еще не получили квартиры, оформляют документы», — рассказал глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения ЕР Станислав Каторов.
Ключи от новых квартир переселенцы получат до сентября. Счет расселенных квадратных метров уже перевалил за полмиллиона. Новоселье за последние пять лет отпраздновали более 30 тысяч жителей Московской области.
В регионе действует строгие стандарты ввода ЖК: новые кварталы строятся с полноценной инфраструктурой, с парковками, детскими садами, школами, поликлиниками и парками.