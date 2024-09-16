Жители 24 округов Подмосковья проверили свое здоровье в парках в выходные

Акция Минздрава Подмосковья «Проверь свое здоровье в парке» прошла в 24 городских округах в прошедшие выходные. Еще 426 жителей сдали анализы и получили консультации специалистов.

В субботу и воскресенье врачи дежурили в парках Дмитрова, Зарайска, Лобни, Химок и Шатуры, а также в других городах. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что за лето свое здоровье на свежем воздухе проверили уже 10,2 тысячи жителей региона. Только за прошедшие выходные осмотры у медиков прошли 426 человек. Прививку от гриппа в парке сделал 441 житель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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