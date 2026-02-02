Жители 20 тысяч домов Подмосковья перешли на электронные собрания собственников

Собственники более 20 тысяч жилых домов Подмосковья приняли решение о переходе на электронные собрания собственников в ГИС ЖКХ . Их уже выбрали более 40% всех МКД региона.

Общая площадь жилья, где было принято решение о переходе на дистанционное голосование, составляет 126,8 миллиона квадратных метров. Цифровые собрания уже закрепили для 43% всех многоквартирных домов региона. Это 7,6 миллиона квадратных метров жилых помещений.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача, в том числе в ходе личных приемов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал вице-губернатор Владислав Мурашов.

Дистанционный доступ дает возможность жителям в любое время суток изучить повестку собрания, задать вопрос, выбрать подрядчика или утвердить тариф.