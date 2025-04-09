Жителей Жуковского проинформировали о новом расписании врачей

В этом году в женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы изменилось распределение врачей по участкам. Это вызвано временным отсутствием медперсонала на участке № 1.

Все улицы, которые вошли в участок № 1, перераспределили по старым участкам, при этом их номера остались прежними для удобства пациентов. Специалисты рекомендуют проверить информацию о новом участке и назначенном враче.

Гинеколог Татьяна Сенькина теперь принимает пациентов участка № 2, в который входят улицы: Нижегородская, Горького, Жуковского с домами с № 1 по № 16, Ломоносова, Маяковского, Пушкина, Садовый проезд, Советская, Станкявичуса, Фрунзе со всеми домами, кроме № 10 и № 12, и Чаплыгина.

Доктор Елена Степанян обслуживает пациентов участка № 3, куда входят улицы: Гринчика, Осипенко, Гагарина с домами с № 1 по № 17, Менделеева, Молодежная, Московская, Лацкова и Энергетическая.

Врач Лариса Жукова принимает пациенток на участке № 4, который включает улицы: Люберецкая, Муромская, Глушица, Анохина, Гудкова, нечетная сторона улицы Дугина, Кооперативная, Левченко, Макаревского, четная сторона улицы Баженова, дом № 85 по улице Гагарина и все садовые некоммерческие товарищества.

Полный список врачей и их участков доступен на официальном сайте в разделе «городская поликлиника», «женская консультация».