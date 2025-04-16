Жителей Жуковского пригласили поучаствовать в конкурсе на грант президента

Президентский фонд природы организовал первый конкурс, победители которого получат гранты для реализации проектов, связанных с экологией и охраной окружающей среды. К участию пригласили и жителей Жуковского.

Конкурс представляет собой уникальную возможность для тех, кто работает над проектами, направленными на сохранение редких видов флоры и фауны, защиту ценных экосистем, а также на экологическое просвещение и волонтерскую деятельность.

«В Подмосковье много активистов, неравнодушных граждан, а также экологически ориентированных предприятий и организаций, которые могут достойно представить наш регион в рамках конкурса. Это подтверждается успешными инициативами, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка от Президентского фонда поможет реализовать идеи и разработки подмосковных участников», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конкурсе могут участвовать как отдельные граждане, так и группы до пяти человек, а также некоммерческие организации и консорциумы, состоящие из двух-трех юридических лиц. Соревнование будет проходить в два этапа. На первом участники представляют свои идеи проектов, после чего экспертный совет выбирает наиболее актуальные из них. Финалисты первого этапа получат возможность доработать свои проекты, которые затем снова будут оцениваться специалистами.

Итоги конкурса объявят в августе. Дополнительную информацию об условиях участия можно найти на сайте: президентскийфондприроды.рф.