Жителей Воскресенска пригласили пройти диспансеризацию в передвижном комплексе

Жители отдаленных населенных пунктов городского округа могут пройти диспансеризацию с комфортом, в шаговой доступности от места жительства. Воскресенская больница предлагает в апреле проверить состояние здоровья в передвижном медицинском комплексе.

В первом квартале текущего года было совершено 50 выездов в различные населенные пункты муниципалитета: поселки Виноградово и Хорлово, села Барановское, Ратчино и Ашитково, микрорайон Лопатинский и рабочий поселок Фосфоритный. Выполнено 1524 флюорографических исследования, осмотрено 1524 пациента, проведено 242 диспансеризации.

Передвижной медицинский комплекс будет принимать желающих пройти обследование с 9:00 до 12:00 в следующие дни: поселок Виноградово — 14 и 28 апреля; село Ашитково — 18 и 30 апреля; село Барановское — 11 и 24 апреля; поликлиника № 3 города Воскресенск — 15 и 23 апреля; поселок Хорлово — 21 и 29 апреля; рабочий поселок Фосфоритный — 10 и 16 апреля; село Ратчино — 17 апреля, село Косяково — 22 апреля. Адрес приема можно уточнить на официальном сайте городского округа.