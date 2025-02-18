Жителей Воскресенска пригласили бесплатно пройти диагностику у врача-онколога

День здоровья пройдет в Центре амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске 1 марта. Проверить свое здоровье смогут жители городского округа без выявленных онкологических заболеваний, которые не состоят на диспансерном учете.

Целью обследования является выявление факторов риска развития онкологических заболеваний. В рамках Дня здоровья жители Воскресенска имеют возможность пройти осмотр у врача-онколога. По результатам могут быть назначены дополнительные диагностические мероприятия (маммография молочных желез, компьютерная томография легких, анализ кала на скрытую кровь, скрининг предстательной железы).

Обследование будет проводиться с 9:00 до 14:00 по адресу: Больничный проезд, дом № 1, корпус 2, четвертый этаж. С собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Узнать подробности и записаться можно по номеру телефона: +7 (991) 573-96-46.