Жителей Видного пригласили пройти диспансеризацию в парке «Апаринки»

Жители Видного смогут пройти бесплатную диспансеризацию в пункте, расположенном в парке «Апаринки». Он будет работать до конца августа каждые выходные с 10:00 до 13:00.

Заведующая отделением медицинской профилактики Видновской больницы Людмила Сухорукова рассказала, что первый этап диспансеризации включает анализ крови на сахар и холестерин, измерение артериального и внутриглазного давления, а также ЭКГ и флюорографию. После проведения медицинских исследований врачи определят группу здоровья пациентов и, при необходимости, пригласят их на дополнительное обследование.

Напомним, что для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Предварительная запись не требуется. На данный момент более 40 тысяч человек прошли диспансеризацию на территории Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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