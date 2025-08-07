Жителей Солнечногорска призвали соблюдать правила пожарной безопасности

Пожары в Солнечногорске участились. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск сообщает о 322 случаях возгораний с начала года, включая пожар 4 августа в Парфеново, и настоятельно рекомендует жителям соблюдать все правила и меры пожарной безопасности.

Пожар в Парфеново, тушение которого из-за сложной планировки дома и обрушения крыши заняло около трех часов, потребовал усилий 12 спасателей и четырех единиц техники. Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Солнечногорска Дмитрий Богданов сообщает, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Предполагается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил и в итоге погиб. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Нарушение правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям. Крайне важно, чтобы в каждом доме были установлены пожарные извещатели, а также имелись первичные средства для оперативного тушения возгораний на начальной стадии», — подчеркнул заместитель главы городского округа Максим Барков.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы в целях безопасности обращается ко всем жителям с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности. Предосторожность может спасти жизни и уберечь имущество. Следует немедленно звонить по номеру 112 в случае возникновения чрезвычайной ситуации.