Жителей Пушкино пригласили отметить Масленицу 21 февраля

Жителей округа приглашают окунуться в атмосферу традиционных русских гуляний и отметить Масленицу. 21 февраля в двух микрорайонах города развернутся праздничные площадки, которые станут центром притяжения для всех, кто готов весело проводить зиму и встретить весну.

Праздник, символизирующий обновление и возрождение природы, пройдет сразу по двум адресам, чтобы охватить как можно больше жителей округа. В 12:00 основные торжества начнутся в микрорайоне Серебрянка, у дома № 46, а в 15:00 эстафету подхватят в микрорайоне Заветы Ильича, по адресу: улица Степана Разина, 2к1–к2.

Организаторы обещают насыщенную и разнообразную программу. Главным магнитом культурной части станет Пушкинский музыкально-драматический театр, чьи артисты представят номера, наполненные народными песнями, танцами и театрализованными сценками. Помимо театрализованных представлений, гостей ждет ярмарка ремесленников, подвижные игры и конкурсы, а также угощения.