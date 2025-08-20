Жителей Подольска пригласили на фестиваль «Славянское подворье» в Дубровицы

На поле возле реки Пахры в Дубровицах 30 августа проведут фестиваль «Славянское подворье». Гостей ждут увлекательные тематические площадки, где можно будет прикоснуться к крестьянскому быту и традициям предков.

Хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова, ее песню «Матушка Земля» знают и поют далеко за пределами России.

«Проводим лето вместе на фестивале „Славянское подворье“. В Дубровицах развернутся масштабные народные гулянья — ярко, широко и по-русски. В одном месте соединятся разные эпохи, чтобы каждый ощутил мощь и духовность нашей Родины, ее богатую историю и культуру», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На празднике устроят встречи с русскими богатырями, которые покажут свою силу в зрелищных кулачных боях. Получив яркие впечатления, все смогут заглянуть в ресторанный дворик и попробовать блюда кухонь народов России и мира.

К фестивалю готовят концертную программу, на которой творческие номера представят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской области, в том числе кавер-группа «Заряд».

В 2024 году фестиваль посетило рекордное количество человек — более 85 тысяч. Приехали не только жители Подмосковья, но и гости из Курской области.