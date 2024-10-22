Жителей Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья пригласили на творческий фестиваль

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что до 1 ноября открыт прием заявок на участие в фестивале «Голоса сердец». Он направлен на поддержку и развитие творческой активности детей, подростков и молодежи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Участвовать могут молодые люди в возрасте от семи до 30 лет.
Конкурс включает шесть номинаций: инструментальное и сольное вокальное исполнительство, народные инструменты, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественное слово. Участники распределяются на возрастные категории: до 14, до 20 и до 30 лет.
Завершится фестиваль гала-концертом 30 ноября в Центре культуры и искусств в Реутове, где назовут победителей. С подробной информацией об условиях участия в фестивале можно ознакомиться на сайте ведомства.
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