Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила безопасности на железной дороге

С 14 по 21 ноября на железной дороге в Подмосковье произошло 13 случаев травмирования пассажиров, из них девять оказались смертельными. Это больше чем неделей ранее, рассказали в МВД России по ЦФО.

Причиной большинства происшествий стали нарушения правил безопасности. Так, на Ленинградском направлении МЖД один человек получил травмы из-за того, что не соблюдал дистанцию на станции во время ожидания поезда.

За неделю три человека пострадали из-за пересечения путей в неположенном месте, еще четверо погибли по этой же причине.

Кроме того, два человека погибло на пешеходном переходе, еще два — на станциях из-за несоблюдения дистанции.