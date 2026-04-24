Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о новой волне заморозков

Гидрометцентр заявил о новой волне заморозков в Москве и Подмосковья 26 апреля

Отрицательные температуры и дождь, переходящий в мокрый снег, принесет в столичный регион балтийский циклон в ближайшее воскресенье, 26 апреля. Как сообщила пресс-служба Гидрометцентра, значительное ухудшение погодных условий продлится до вторника следующей недели, 28 апреля.

Воскресенье Московский регион встретит под влиянием теплого сектора балтийского циклона. Поэтому ночью пройдет небольшой дождь, а температура в столице останется на уровне +3…+5 градусов, по области — 0…+5.

Днем осадки сохранятся, а воздух прогреется до +9…+11 в городе и до +6…+11 в Московской области.

В понедельник к дождю добавится мокрый снег. Есть риск, что он налипнет на провода и деревья. Ночью температура опустится до −2...− 3, а днем вернется к положительным показателям +2...+7. Такая же погода сохранится и во вторник.

Синоптики предупредили, что в отдельных районах Москвы и области появится временный снежный покров, а на дорогах возможно возникновение гололедицы. Вдобавок к осадкам в регионе усилится скорость ветра до 15-20 метров в секунду в порывах.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что тепло в Москву и Московскую область придет только после 28 апреля. Перед возвращением весны жителям столичного региона предстоит пережить последнюю волну холода, которая начнется в конце недели. Синоптик обнадежил, что уже к 30 апреля в Москве и Подмосковье потеплеет до +12...+14 градусов.