Жителей Подмосковья призвали не допускать выхода детей на лед водоемов
Педиатр Одинаева рассказала об опасности выхода детей на лед водоемов
Ежегодно тонкий лед водоемов становится причиной трагических происшествий. Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева призвала родителей усилить контроль за детьми объяснить им всю опасность игр на льду рек и озер.
Она подчеркнула, что при попадании в воду с температурой −2 градуса смерть от переохлаждения наступает через пять-восемь минут.
«Зимний лед может проломиться внезапно, и у ребенка не будет шанса среагировать. Объясните, что, если он стал свидетелем происшествия, необходимо немедленно позвать взрослых и вызвать спасателей по номеру 112», — заявила Одинаева.
Чтобы вытащить человека из полыньи, оказывающий помощь должен подползти с широко расставленными ногами и руками, но не приближаться очень быстро, а после бросить пострадавшему веревку, палку, ремень или связанную одежду.
После этого нужно осторожно и ползком выбраться на берег, срочно вызвать медиков или доставить человека в теплое помещение. После снятия мокрой одежды необходимо растереть его сухой тканью до покраснения и напоить горячей жидкостью.
Одинаева добавила, что безопасным для человека считается лед толщиной от 10 сантиметров. Обычно он имеет голубоватый оттенок. Матово-белый или желтый лед опасен. Днем поверхность водоемов может оттаивать, сохраняя только видимость толщины.
Проверять толщину льда ударом ноги нельзя, так как высок риск потерять равновесие и провалиться.
В конце декабря прошлого года под лед на озере Ханка в Приморье провалился автомобиль с рыбаками. Из полыньи выбрался только один человек. Тела его приятелей достали спасатели.