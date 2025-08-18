Жителей Подмосковья пригласили пройти опрос о развитии образовательного туризма

Агентство стратегических инициатив объявило о старте всероссийского онлайн-опроса, посвященного образовательным путешествиям для школьников. Исследование пройдет с 1 августа по 1 октября и охватит четыре ключевые группы: учащихся, родителей, педагогов и представителей туристического бизнеса.

Основная цель опроса — выявить наиболее привлекательные форматы образовательных поездок и определить возможные сложности при их организации.

Для подростков разработана специальная анкета, которая поможет понять их предпочтения и ожидания от таких путешествий. Взрослым участникам предлагают оценить организационные аспекты, ценность и перспективы развития образовательного туризма.

Обработанные результаты опроса станут основой для последующей доработки и реализации программ в сфере образовательного туризма.

Принять участие в исследовании можно по ссылке. Заполнение анкеты занимает не более 10 минут.

Мероприятие проводят в рамках международной программы агентства «Классная страна», которую реализуеют с 2023 года при поддержке Министерства просвещения, Министерства экономического развития, организаций «Национальные приоритеты» и «Просвещение», а также проекта Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Программа направлена на развитие детского и молодежного образовательного туризма как эффективного инструмента профориентации, формирования гражданской идентичности и повышения учебной мотивации.