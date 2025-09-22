Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую спортивную акцию

Фото: Всероссийская акция 10 000 шагов к жизни в Подольске / Медиасток.рф

Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет 28 сентября. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию, приуроченному ко Всемирному дню сердца, который отмечают 29 сентября.

Акция станет частью проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» и будет включена в официальный план поддержки волонтерского движения стран СНГ в формате дня единых действий.

Организаторами акции выступают Лига здоровья нации, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Ассоциация волонтерских центров России при поддержке Исполкома СНГ, Министерства спорта, Министерства здравоохранения и Министерства науки и высшего образования России.

К числу партнеров также присоединились Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Основная цель акции — популяризация ходьбы как самого доступного и естественного способа повышения физической активности, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Мероприятие направлено на формирование у россиян привычки ежедневно уделять внимание движению, ведь для этого не нужны специальные тренажеры или оборудование.

Акция напрямую связана с национальными приоритетами в сфере здравоохранения. В стране поставлена задача увеличить продолжительность жизни населения до 78 лет к 2030 году, а также достичь 15% доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2036 году.

Интерес к акции стабильно высок: ежегодно в ней участвуют свыше миллиона человек.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте Лиги здоровья нации или через платформу «Добро.ру».