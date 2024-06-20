Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую ярмарку трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье с 25 по 28 июня на 19 площадках. Там смогут найти подходящие вакансии участники СВО, предпенсионеры и другие жители.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в этом году в регионе обустроят пять основных и 14 дополнительных площадок для проведения ярмарки. Мероприятия будут проходить с 10:00 до 14:00, а в Химках и Павловском Посаде — с 11:00 до 15:00.

«Ярмарка трудоустройства — это отличная возможность для нескольких тысяч жителей региона познакомиться с тенденциями рынка труда в регионе, а также узнать о социальной поддержке в сфере занятости. Например, участники СВО, предпенсионеры или мамы в декрете смогут узнать о программах переобучения, а сотрудники Центра занятости помогут им подать заявку по выбранному направлению», — рассказала в ведомстве.

В Центре занятости добавили, что около 350 работодателей представят более пяти тысяч вакансий. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах, тренингах и лекциях.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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