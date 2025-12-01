Жителей Подмосковья пригласили на всероссийскую акцию ко Дню героев Отечества

Каждый год Росмолодежь вместе с партнерами проводит по всей стране масштабные патриотические акции, приуроченные к важным праздникам. Одно из таких мероприятий, посвященных Дню героев Отечества, пройдет с 7 по 9 декабря.

Памятную дату отмечают в России 9 декабря. К участию в акции приглашают представителей ведомств, региональных властей, общественных организаций, корпораций и простых россиян. Присоединиться к ней могут и жители Московской области.

Мероприятие нацелено на укрепление единства, уважения к военной истории страны и формирование среди молодежи активной гражданской позиции.

В рамках акции волонтеры навестят военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. По всей стране организуют пункты сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Кроме того, организаторы проведут мастер-классы, где каждый желающий сможет научиться изготавливать окопные свечи и маскировочные сети. Также можно будет написать и отправить письма с поздравлениями для воинов.

Параллельно пройдет масштабный онлайн-флешмоб. С 7 по 9 декабря каждый сможет опубликовать в своих социальных сетях фото- или видеопоздравление, сопроводив его историей о человеке, которым он гордится. Для участия необходимо использовать хештег #Спасибо_Героям.