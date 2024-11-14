Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский патриотический диктант

Жителей Подмосковья пригласили на ежегодный всероссийский военно-патриотический диктант. Он пройдет 18 ноября на очных и онлайн-площадках.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, военно-патриотический диктант проводится в России ежегодно. Задания сформируют на основе исторических фактов, биографий известных личностей и произведений искусства.

Диктант начнется в 10:00. Жители старше 14 лет смогут принять участие в акции на очных площадках. Пройти тест онлайн могут все желающие по ссылке.

Все участники диктанта получат сертификаты. Среди тех, кто наберет более 30 баллов разыграют ценные призы, в том числе экскурсию в Москву на выходные и возможность посетить «Лагерь настоящих героев» в Кубинке.

За все годы проведения акции в ней приняли участие свыше 360 тысяч человек.