Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс проектов благоустройства

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, в конкурсе могут поучаствовать несколько возрастных категорий. Это дети от семи до 13 лет, подростки от 14 до 17 и молодые специалисты от 17 до 25 лет. Они представят свои проекты и идеи в сфере благоустройства. Лучшие работы будут рекомендованы в реализации органам местного самоуправления.

Очный этап конкурса пройдет с 11 по 13 декабря в Москве.

Подать заявку на участие можно до 3 ноября. Подробности — по ссылке.