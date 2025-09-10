Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Это у нас семейное»

Подмосковные семьи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Регистрация на него завершится 14 сентября .

Конкурс даст возможность участникам найти идеи для совместного досуга, узнать друг друга лучше, сплотиться и стать часть большого сообщества семей со всей России.

Победители получат сертификаты по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а также большие путешествия.

Темой нового сезона конкурса стал «Культурный код России». В ходе мероприятий участники будут изучать историю своих предков, возрождать семейные ценности и укреплять связь поколений.