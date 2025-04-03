Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский экологический субботник

Экологический субботник «Зеленая Весна» пройдет в Подмосковье. Присоединиться к нему могут все желающие. В рамках акции пройдет уборка мусора, высадка цветов, а также фестивали и квесты.

Субботник ежегодно организует Неправительственный экологический Фонд имени Вернадского. Это одна из самых массовых экологических инициатив в России, отметил глава регионального Минэкологии Виталий Мосин.

«Десятки тысяч участников по всей стране объединяются, чтобы внести вклад в сохранение природы и улучшение экологической обстановки. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в таких акциях, и мы призываем поддержать эту добрую традицию», - сказал он.

Прием заявок на акцию продлится с 1 апреля по 25 мая. Участники самостоятельно определят место и мероприятия. Это могут быть квесты, фестивали, игры, уборка мусора, а также высадка цветов и деревьев.

Кроме того, среди участников пройдет конкурс, где они смогут продемонстрировать свои инициативы и таланты.

Зарегистрироваться на субботник можно по ссылке.