Жителей Подмосковья пригласили на трансляцию концерта в честь 80-летия Победы

Митинг-концерт в честь годовщины Победы пройдет в Ивангороде Ленинградской области 9 мая. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия.
Концерт «Одна страна — Одна победа!» пройдет при поддержке Главного управления Следственного комитета России при организации Всероссийского государственного университета юстиции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его начало запланировано на 17:00.
Подключиться к онлайн-трансляции можно по ссылке, а также при помощи QR-кода.
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