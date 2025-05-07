Жителей Подмосковья пригласили на трансляцию концерта в честь 80-летия Победы

Митинг-концерт в честь годовщины Победы пройдет в Ивангороде Ленинградской области 9 мая. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия.

Концерт «Одна страна — Одна победа!» пройдет при поддержке Главного управления Следственного комитета России при организации Всероссийского государственного университета юстиции в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его начало запланировано на 17:00.

Подключиться к онлайн-трансляции можно по ссылке, а также при помощи QR-кода.