Жителей Подмосковья пригласили на семинар об искусственном интеллекте

Жителей Подмосковья пригласили на научно-популярное мероприятие об искусственном интеллекте. Оно пройдет 27 июня в саду «Эрмитаж» на фиджитал-фестивале «Мир глазами ИИ». Начало — в 16:00, вход свободный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На встрече ведущие специалисты расскажут о главных тенденциях в развитии ИИ, его возможностях сегодня и в ближайшем будущем. В открытой дискуссии примут участие эксперты Института AIRI и представители Сбербанка. На встрече обсудят, как искусственный интеллект уже влияет на науку, технологии и нашу повседневную жизнь. Зрители также смогут задать вопросы, а за самый интересный — получить подарок.

Также на фестивале организуют лекцию «Искусственный интеллект — от настоящего к будущему», где в простой форме объяснят, что такое ИИ, как он работает и каким может стать в будущем. Спикером выступит кандидат компьютерных наук Алексей Ковалев.

Кроме того, все желающие смогут посетить выставку «Мир глазами ИИ», где искусственный интеллект нарисовал мир будущего с помощью современных мультимедийных и VR-технологий. Гости смогут погрузиться в атмосферу научной фантастики, вспомнить сюжеты книг Стругацких, Беляева, Булычева и других авторов, а также узнать о достижениях российских и советских ученых. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: https://www.art-benefit.ru/.