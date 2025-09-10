Жителей Подмосковья пригласили на работу в сфере городского хозяйства

Министерство по содержанию территорий Подмосковья пригласила на работу специалистов в сфере коммунального хозяйства. Подбор новых кадров — часть подготовки к осенне-зимнему сезону.

«Эффективность работы в первую очередь зависит от обеспеченности сотрудниками и грамотного распределения обязанностей. Сейчас мы открываем набор в ряды коммунальных служб. В муниципалитеты требуются специалисты различных направлений подготовки», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Бюджетные учреждения региона предлагают достойные условия труда и привилегии. Самую высокую зарплату пообещали машинисту-погрузчику — от 80 тысяч рублей. Сварщику готовы платить от 75 тысяч, а электрогазосварщику, электромонтеру и водителю — от 65.

По вопросам открытых вакансий можно обращаться по телефонам +7 916 840-07-93, +7 (991) 581-74-36.