Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую эстафету «Мои финансы»

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Жителей Московской области пригласили на Всероссийский просветительский проект «Мои финансы». До конца июня будет проходить первый этап эстафеты «Семейный бюджет», сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Всероссийская просветительская эстафета проводится в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры среди населения. Она состоит из трех этапов, включающих в себя лекции, статьи, чек-листы, квизы и другое.

Ознакомиться с деталями мероприятия можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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