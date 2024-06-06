Сегодня 11:14 Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую эстафету «Мои финансы» Фото: Unsplash
Жителей Московской области пригласили на Всероссийский просветительский проект «Мои финансы». До конца июня будет проходить первый этап эстафеты «Семейный бюджет», сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Всероссийская просветительская эстафета проводится в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры среди населения. Она состоит из трех этапов, включающих в себя лекции, статьи, чек-листы, квизы и другое.
Ознакомиться с деталями мероприятия можно на
сайте проекта.
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