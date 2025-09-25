Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание. Первые»

Фото: День знаний в технолицее им. В. И. Долгих / Медиасток.рф

Москва и Тверь с 26 сентября станут ключевыми площадками марафона «Знание. Первые», который будет посвящен 80-летию российской атомной промышленности. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Масштабное просветительское событие объединит школьников и студентов с выдающимися людьми страны.

Они поделятся с молодежью историей развития отечественной атомной отрасли, расскажут о ее достижениях и перспективах, а также о том, какие возможности открывает эта сфера для нового поколения.

Главная площадка марафона в Москве разместится в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ, где программа продлится с 26 по 28 сентября. В первый же день лекции и встречи с молодежью пройдут в 11 городах страны.

Просветительский марафон охватит все федеральные округа России и соберет более 25 тысяч участников, перед которыми выступят 120 лекторов.

«Уверен, что марафон „Знание. Первые“ вдохновит ребят примерами научных открытий в сфере атома, инженерными достижениями, невероятными возможностями современных технологий», — отметил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

В Твери среди приглашенных гостей и спикеров заявлены губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор департамента по патриотической работе общества «Знание» Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов, режиссер Илья Учитель и другие известные личности.

К марафону в этот день присоединятся Грозный, Донецк, Красноярск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Хабаровск и Челябинск.

В Москве для участников организуют экскурсии в павильон № 19 «Атом» на ВДНХ, а также предложат отправить открытки в павильоне № 57 «Россия — моя история» совместно с «Почтой России».

Прямые трансляции из Москвы будут доступны на сайте общества «Знание» и в его официальной группе «ВКонтакте», а выступления из Твери — в сообществе организации, посвященном ЦФО.

Завершится марафон 28 сентября флешмобом Движения первых на ВДНХ.

Организатором проекта выступает общество «Знание» при поддержке «Росатома».