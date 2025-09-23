Жителей Подмосковья пригласили на премию «Человек с добрым сердцем»

В Москве 22 ноября пройдет всероссийская премия «Человек с большим сердцем». Жители Подмосковья могут подать заявку на участие или выдвинуть кандидатуру, достойную награды.

Церемония соберет вместе людей, для которых чужая беда никогда не остается незамеченной, а стремление делать добро становится делом жизни.

Премию учредили для волонтеров, которые безвозмездно отдают время и силы другим людям, благотворителей, способных превратить ресурсы в надежду для нуждающихся, социальных предпринимателей, создающих проекты для общества, учителей и наставников, которые вкладывают в добрые дела душу, а также для всех неравнодушных.

Организаторы хотят, чтобы истории этих людей услышала вся страна, поскольку когда тысячи объединяются в едином движении, это становится силой, способной менять реальность.

Принять участие в премии может каждый. Для этого необходимо направить заявку через специальную форму. Желающие также могут номинировать своего героя по ссылке.

Узнать больше о проекте можно на официальном сайте или в социальной сети «ВКонтакте».