Жителей Подмосковья пригласили на первый слет Всемирного фестиваля молодежи

С 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде пройдет масштабное событие — первый слет Всемирного фестиваля молодежи. Принять участие в мероприятии пригласили жителей Московской области.

На слет, организованный по поручению президента России Владимира Путина, приедут две тысячи молодых лидеров со всего мира, в том числе 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Участники представят разные сферы: науку, спорт, медиа, креативные индустрии, бизнес и государственное управление. Их ждет насыщенная программа с интерактивными сессиями, мастер-классами и дискуссиями о глобальных вызовах. Особое внимание уделят укреплению международных связей и продвижению идей многополярного мира.

Организаторы подготовили устные баттлы по актуальным темам, создание международного молодежного манифеста, иммерсивные шоу, гастропикник с национальными кухнями мира и другие активности.

После основной программы 200 иностранных гостей отправятся в тур по России. Они посетят предприятия и культурные достопримечательности.

Организаторами выступают Росмолодежь и правительство Нижегородской области.

Регистрация участников открыта до 20 июля на официальном сайте фестиваля. Чтобы присоединиться к волонтерскому корпусу, следует до 16 июня заполнить форму по ссылке.