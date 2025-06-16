Жителей Подмосковья пригласили на патриотическую онлайн-акцию «Свеча памяти»

Жителей Подмосковья пригласили на патриотическую акцию «Свеча памяти». Она пройдет в онлайн-формате до 22 июня.

До 22 июня каждый желающий может зажечь виртуальную свечу в память о героях Великой Отечественной войны. Сделать это можно по ссылке.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акцию приурочили ко Дню памяти и скорби и посвятили 27 миллионам погибшим в годы войны.

«Участники могут зажечь виртуальную свечу — она отобразится на общем счетчике акции. По последним данным, к инициативе уже присоединились более 50 тысяч человек со всей России», — пояснили в ведомстве.

На платформе также доступны более 60 интервью с ветеранами, которые собрал фонд «Память поколений» в разных регионах.

В министерстве отметили, что акция помогает сохранить память о Великой Отечественной войне и предоставляет доступ к архивным документам.