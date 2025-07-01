Жителей Подмосковья пригласили на патриотические акции в библиотеках

Патриотическая акция «Россия. СВОи Герои» пройдет в библиотеках Подмосковья. В учреждениях проведут творческие вечера, встречи с ветеранами и многое другое.

Акция направлена на усиление патриотического духа и формирование активной жизненной позиции у молодежи. Так, в 56 библиотеках региона проведут встречи с ветеранами, в том числе с участниками СВО. Они пройдут в формате уроков мужества, презентаций книг и творческих вечеров.

Акция продлится до декабря. Узнать больше о мероприятиях можно по ссылке, а также приложении «МОе Подмосковье».

Отчеты о событиях разместят на официальных сайтах и в соцсетях библиотек.