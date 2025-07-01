Патриотическая акция «Россия. СВОи Герои» пройдет в библиотеках Подмосковья. В учреждениях проведут творческие вечера, встречи с ветеранами и многое другое.
Акция направлена на усиление патриотического духа и формирование активной жизненной позиции у молодежи. Так, в 56 библиотеках региона проведут встречи с ветеранами, в том числе с участниками СВО. Они пройдут в формате уроков мужества, презентаций книг и творческих вечеров.
Акция продлится до декабря. Узнать больше о мероприятиях можно по ссылке, а также приложении «МОе Подмосковье».
Отчеты о событиях разместят на официальных сайтах и в соцсетях библиотек.
Канализационный коллектор модернизируют в Ленинском округе
Журналистов «Sputnik Азербайджан» арестовали на четыре месяца
Серию мастер-классов провели на форуме по инклюзивному образованию в Орехово-Зуеве
Аварию с трактором и иномаркой в центре Москвы сняли на видео
Жителей Подмосковья пригласили на патриотические акции в библиотеках
«Так хочется обострить». Трамп и Маск затеяли новую публичную ссору
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте